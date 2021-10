Ikea, Wohnungen oder doch ein Spielplatz?

Noch absolvieren Hunderte Rekruten ihre RS auf dem Areal an der Kasernenstrasse in Chur. Doch in Zukunft soll die Kaserne samt Rekruten umziehen – auf den Rossboden. Das Churer Stimmvolk hat dem Vorhaben bei den Abstimmungen Ende September deutlich zugestimmt. Damit wird mitten in der Stadt eine grosse Fläche frei. Doch wie diese künftig genutzt werden soll, ist aktuell noch nicht geklärt. Ausserdem dauert es noch etwa zehn Jahre, bis das Areal seiner neuen Nutzung zugeführt werden kann. Nichtsdestotrotz haben die Leserinnen und Leser der «Südostschweiz» bereits sehr konkrete Ideen, was auf dem Areal entstehen könnte. Die «Südostschweiz»-Redaktion hat diese Ideen nach Wahrscheinlichkeit bewertet, ohne Gewähr, versteht sich.