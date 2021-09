Was in Bundesbern geht, funktioniert in Graubünden nicht

Montag in zwei Wochen ist Grossratssession, und die will gut geplant sein. Es wird die erste Session unter der Leitung der neuen Standespräsidentin Aita Zanetti (Mitte). Kraft ihres Amtes hat sie auch Einsitz in der sechsköpfigen Präsidentenkonferenz des Grossen Rats. Dieses Gremium hat nun entschieden: Was für Restaurants, Fitnesszentren und Kinos gilt, soll im Bündner Parlament nicht gelten. Sprich: keine Zertifikatspflicht im Grossen Rat. Dies berichtete das Regionaljournal SRF am Mittwoch.