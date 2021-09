Lohngleichheit im Kanton Glarus im grünen Bereich

Der Kanton Glarus hat auf Basis des revidierten Gleichstellungsgesetzes eine Lohngleichheitsanalyse durchgeführt. Dabei wurden die Löhne von 341 weiblichen und 344 männlichen Kantonsangestellten verglichen, wie es in einer Mitteilung heisst. Wie aus der Analyse hervorgeht, verdienen Frauen beim Kanton Glarus im Schnitt 18,4 Prozent weniger als Männer. Zu einem grossen Teil kann dieser Unterschied mit personen- und arbeitsbezogenen Merkmalen erklärt werden. Übrig bleibt aber eine unerklärte geschlechtsspezifische Lohndifferenz von 2,2 Prozent, die in der Analyse so ausgewiesen wird.