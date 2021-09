Kinder und Jugendliche müssen warten

Acht bis zwölf Wochen – so lange müssen Kinder und Jugendliche laut der Bündner Regierung auf eine ambulante psychiatrische Behandlung warten. Grund dafür seien wahrscheinlich die Coronapandemie oder besser gesagt, die damit einhergehenden Einschränkungen. Diese führten zu einer gestiegenen psychischen Belastung von Kindern und Jugendlichen, heisst es in der Antwort der Regierung auf eine Anfrage von SP-Grossratstellvertreterin Martina Tomaschett (Chur) und 31 Mitunterzeichnenden. Der Vorstoss wurde in der Junisession eingereicht.