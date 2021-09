Graubünden stimmt wie die Mehrheit der Schweiz

Julia Müller feiert das Ergebnis

SP-Grossrätin Julia Müller sprach auf Anfrage von Radio Südostschweiz von einem «absolut genialen Resultat und von einem sehr, sehr wichtigen Tag im Bereich der Gleichstellung.» Müller, die sich im Vorfeld stark für die Vorlage engagiert hatte, ist überzeugt, dass das Resultat als Zeichen der Diversität zu verstehen ist. «Im Vorfeld wurde ja auch gesagt, dass es nicht nur um das Recht für gleichgeschlechtliche Paare geht. Vielmehr ging es darum, dass wir eine Diverse-Gesellschaft haben und auch wollen», so Müller. Die klare Zustimmung in der Schweiz führt Müller auf den längst fälligen Entscheid zurück.

In Graubünden stimmten rund 63 Prozent bei einer Stimmbeteiligung von knapp 48 Prozent der Vorlage «Ehe für alle» zu. Müller: «Die Hälfte der Bevölkerung äusserte sich zur Vorlage. Das ist kein historisches Hoch, aber ok. Einzelne Gemeinden haben der Vorlage deutlicher zugestimmt als der schweizerische Durchschnitt. Lediglich einzelne Gemeinden mit einem religiösen Hintergrund oder ältere Leute, die an einem konservativen Gedankengut festhalten wollten, lehnten die Vorlage ab, so Müller im Radiointerview abschliessend.

Zur Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital besteuern» sagt das Bündner Stimmvolk hingegen mit 70,8 Prozent deutlich Nein.

Hier die Resultate aus den Gemeinden im Überblick: