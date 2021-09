Glarus sagt deutlich Nein und Ja

In keiner der drei Glarner Gemeinden hatte die Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» eine Chance. Mit 3267 Stimmen oder 68,3 Prozent war der Nein-Stimmenanteil in der Gemeinde Glarus Nord am höchsten. Glarus Süd lehnte die Vorlage mit 1970 Stimmen oder 67 Prozent und Glarus mit 2172 Stimmen oder 66,3 Prozent ab, wie die Staatskanzlei Glarus mitteilte.

Die Stimmbeteiligung war in Glarus Süd mit 42,8 Prozent am grössten. In Glarus gingen 42,4 Prozent der Stimmberechtigten an die Urnen. In Glarus Nord waren es 41,2 Prozent.

Stimmt der Rest der Schweiz wie der Kanton Glarus, kommt es nicht zu einer stärkeren Besteuerung hoher Kapitaleinkommen.