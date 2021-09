Ferienort steigert Attraktivität

Andererseits werden mehrere Massnahmen ausgeführt, die zu mehr Verkehrssicherheit und zu einer optischen Aufwertung des Strassenraums mit den angrenzenden Flächen und Plätzen führen sollen. Trotz der 2007 in Betrieb genommenen Umfahrung trage die Via Nova an Spitzentagen noch immer eine relativ hohe Verkehrslast, schreibt der Gemeindevorstand in der Botschaft. Zwar habe sich der Verkehrsablauf mit der Einführung der Tempo-30-Zone anno 2010 beruhigt, doch sei die Via Nova nach wie vor unattraktiv und sehr vom motorisierten Verkehr geprägt. Eine Situation, die sich 2019 durch den Bau des Stennazentrums mit seinen rund 1300 Parkplätzen noch weiter manifestiert habe. Deshalb brauche es nun eine grundlegende Neugestaltung.