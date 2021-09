Duff-Cavegn schafft es ins Ilanzer Parlament

Davos regelt Amtszeit neu

In Davos hat der Souverän am Sonntag die kommunale Vorlage zur Neuregelung der Amtszeitbeschränkungen mit 2141:599 Stimmen deutlich genehmigt. Damit ist es neu für ein Mitglied des Kleinen Landrats (Ortsregierung) möglich, nach acht Jahren noch maximal zwei weitere Amtsperioden als Landammännin oder Landammann tätig sein zu können, sodass die Amtszeit im Kleinen Landrat in diesem Fall total 16 Jahre betragen kann. Bislang lag die Amtszeitbeschränkung für den Kleinen Landrat/Landammann bei total zwölf Jahren. Mit dem Ja zur Neuregelung wird zudem die Amtsdauer als Mitglied des Davoser Schulrats oder einer Kommission nicht mehr an die Höchstdauer der Amtszeit in allen Gemeindebehörden von insgesamt 24 Jahren angerechnet. Die Vorlage galt als unbestritten, die Stimmbeteiligung lag bei rund 43 Prozent.