Südbünden will bei der digitalen Infrastruktur aufrüsten

Eine Delegation der Region Bernina hat am Donnerstag an der Präsidentenkonferenz der Region Maloja in St. Moritz teilgenommen. Grund dafür war das Traktandum «Erschliessung mit Ultrahochbreitband». Diese betrifft beide Regionen. Seit Februar 2020 leitet Patrik Casagrande ein Regionalteam, welches das regionale Entwicklungskonzept erarbeitet. Darin soll festgehalten werden, wie die digitale Infrastruktur für die Regionen ausgebaut werden soll. Die Erschliessung mit Ultrahochbreitband wird vom Kanton gefördert.