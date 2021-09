Säen, semnar, semner, sammar

Politikerinnen und Politiker. Professoren. Künstlerinnen und Künstler. Direktoren. Kulturschaffende. Romanisten. Rätoromaninnen und Nichträtoromanen – rund 80 Personen waren zur Eröffnung der Wanderausstellung «Rumantsch è ...» im Haus der Kantone in Bern geladen. «Mit dieser Ausstellung wollen wir für das Romanische in anderen Kantonen Türen öffnen», sagte Regierungsrat Christian Rathgeb in seiner Eröffnungsrede. «Das Ziel ist aber auch, die romanische Diaspora zu erreichen.»