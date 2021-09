Alles für (fast) alle

Es braucht wenig seherische Fähigkeiten und auch keinen speziellen Mut, um zu prophezeien, dass die Schweizer Stimmberechtigten am Sonntag Ja sagen werden zur Ehe für alle. Es gibt keine Gründe, jemandem die Ehe zu verwehren – zumindest wurden in den letzten Wochen keine Gründe dagegen geäussert, die auch zu einem Stimmungswechsel in der Schweiz geführt hätten. Und weil es sich um ein Gesetzesreferendum handelt und nicht um eine Initiative, ist auch kein Ständemehr nötig.