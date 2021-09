Pro Flims-Cassons will Erschliessung bis zum Grat abklären

Eine «Zeitenwende im Kommunikationsverhalten der Protagonisten», «neue Zuversicht» statt der bisherigen Verunsicherung: Der Vorstand des Vereins Pro Flims-Cassons findet in seinem jüngsten Jahresbericht fast nur positive Worte für die Entwicklungen der letzten Monate in Sachen Sardona-Erschliessung. Endlich, im zwölften Jahr des Vereins, würden die Zeichen für eine baldige Realisierung eines Projekts «sehr gut» stehen. «Noch nie haben sich die Beteiligten so entschlossen zusammengefunden.» Und sowohl die Weisse Arena Gruppe (WAG) als auch die Gemeinde würden sich nun um Transparenz bemühen und eine «vorbildliche Kommunikation» praktizieren.