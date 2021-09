Wenn der Schwerverkehr die Palazzi erbeben lässt

Poschiavo besitzt eines der besterhaltenen Ortsbilder der Schweiz. Besonders malerisch sind die Palazzi am Südende des Dorfes. Die Via di Palazz ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden. Auf der einen Seite reihen sich elegante Bürgerhäuser im eklektischen Stil, auf der gegenüberliegenden Strassenseite breiten sich die Gärten mit lauschigen Pavillons aus. Das Viertel ist ein Werk des damaligen Podestà Tommaso Lardelli und des Architekten Giovanni Sottovia aus Vicenza (Italien). Sottovia wurde von lokalen Kaufleuten engagiert.