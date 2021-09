«So viel Rätoromanisch wie noch nie»

Die Bündner FPD-Nationalrätin und Co-Präsidentin der parlamentarischen Gruppe «Italianità» Anna Giacometti sagte: «Come rappresentante dell’unico Cantone svizzero trilingue e copresidente dell’intergruppo parlamentare 'Italianità', sono particolarmente fiera di aver partecipato alla Giornata del plurilinguismo 2021 a Palazzo federale.»

So viel Rätoromanisch und Italienisch wie noch nie

«Noch nie wurde im Ständerat so viel in rätoromanischer und italienischer Sprache debattiert wie heute am Tag der Mehrsprachigkeit», sagte Hans Stöckli, Berner SP-Ständerat und Präsident der parlamentarischen Gruppe «Mehrsprachigkeit CH».

Initiiert wurde der «Tag der Mehrsprachigkeit» von Helvetia Latina in Zusammenarbeit mit den parlamentarischen Gruppen «Mehrsprachigkeit CH»», «Italianità» und «Lingua e cultura rumantscha». Er wurde anlässlich des Europäischen Tages der Sprachen am 26. September und parallel zu den Tagen der Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung vom 20. bis 24. September durchgeführt. (ivk)