Zweitwohner-Verein öffnet sich für Einheimische

Der Beschluss wurde an der Mitgliederversammlung der IG von vergangener Woche in Sedrun gefällt: Auch Personen mit Wohnsitz in der Gemeinde Tujetsch können in Zukunft die Vereinsmitgliedschaft erhalten. Immer wieder hätten sich auch Einheimische, die Ferienwohnungen vermieten würden, der IG gegenüber offen gezeigt, wird die Öffnung in einer Medienmitteilung begründet. Ausserdem habe sich der 2015 gegründete Verein – er zählt heute fast 350 Mitglieder – gut etabliert und positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit einheimischen Organisationen und Institutionen gemacht. «Wir gehen davon aus, dass an unseren Zielen und unserer Arbeit interessierte einheimische Zweitwohnungsbesitzende eine Bereicherung für unsere IG sein können», wird Vereinspräsidentin Vreni Müller-Hemmi in der Mitteilung zitiert.