Nun ist die Regierung plötzlich für die Gratiskuverts

Die Regierung hat geliefert. Im Auftrag des Grossen Rates verabschiedete sie am Dienstag die Botschaft zur Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte. Darin steht: In Zukunft sollen Abstimmungen und Wahlen für alle gratis sein. Sprich, zukünftig muss auch bei brieflicher Abstimmung via Post das Antwortkuvert nicht mehr frankiert werden. Das Kuvert wird – geht es nach der Regierung – vorfrankiert an alle Haushalte verschickt.