Basler liebäugeln mit einem der beiden Glarner Ständeratssitze

Eva Herzogs Rede an der Föderalismuskonferenz ist schon ein halbes Jahr her. Die baselstädtische Ständerätin hatte sich Gedanken dazu gemacht, wie es mit der kleinteiligen Schweiz weitergehen könnte. «Ist es völlig ausgeschlossen, dass es im Interesse des Zusammenhaltes einmal kleinere Verschiebungen gibt, um das Gleichgewicht der Kräfte auf das 21. Jahrhundert anzupassen?», fragte die Sozialdemokratin die Konferenzteilnehmer aus Politik und Verwaltung, welche sich am Rheinknie getroffen hatten, um sich über das Zusammenspiel der Schweizer Regionen auszutauschen.