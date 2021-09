Zwist wegen Bergbahnen-Baugesuch 

Franco Poltera macht seinem Ärger in der jüngsten Ausgabe der Lokalzeitung «Pagina da Surmeir» Luft: Nach fünf Jahren in der Baukommission der Gemeinde Surses habe er per Ende September den vorzeitigen Rücktritt eingereicht, schreibt er in einem Leserbrief. Er müsse sich distanzieren von einem seiner Meinung nach «rechtswidrigen» Entscheid des Gremiums. An dessen Sitzung vom 11. August habe der Kommissionspräsident, der kommunale Baufachchef, bei der Prüfung eines Baugesuchs «wirtschaftlichen Druck höher gewichtet» als die Einhaltung des geltenden Baugesetzes.