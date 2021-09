WEF 2022 – oder nie mehr

Das WEF in Davos findet statt! Was bis 2020 kaum eine Meldung wert war, weil Davos als Standort für das World Economic Forum als gesetzt galt und weil das jährliche Treffen auch nie ernsthaft in Frage gestellt wurde. Doch was bis 2020 galt, gilt seither nicht mehr. In diesem Jahr traf sich in Davos keine Weltelite der mächtigsten Polit- und Wirtschaftsführer, und auch sonst traf sie sich nicht. Covid-19 war noch mächtiger. Dass das WEF 2022 in Davos wieder stattfinden soll, so der Stand heute, ist darum zwar keine Überraschung, aber eine gute Botschaft für Davos und für Graubünden.