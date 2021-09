Willkommenes Stelldichein der kommunalen Behörden

Alle zwei Jahre lädt das Amt für Gemeinden (AFG) zur Gemeinde­tagung in die Bündner Arena in Cazis ein. Über 200 Behördenvertreterinnen und -vertreter aus knapp 80 Bündner Gemeinden nahmen an der Veranstaltung vom Dienstagnachmittag teil. Mit Zertifikatskontrollen respektive Covid-19-Schnelltests startete die Auflage 2021 schon mal deutlich anders als die vier vorangegangenen. Prompt musste dann auch noch ausgerechnet Regierungsrat Christian Rathgeb, Vorsteher des Departements für Finanzen und Gemeinden, seine Teilnahme absagen – er befindet sich in Quarantäne.