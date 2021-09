Sportbahnen Elm müssen Darlehen wohl nicht zurückzahlen

Seit Jahren befinden sich die zwei grössten Bergbahnen in Glarus Süd, jene in Elm und Braunwald, in einer sehr herausfordernden finanziellen Lage. Nachdem der Regierungsrat seit 2010 regelmässig beiden Bergbahnen fällige Amortisationsraten für Investitionshilfe-Darlehen stundete, beschloss er 2016, diesen keine weiteren solchen Mittel zukommen zu lassen und sie stattdessen zu Sanierungen anzuhalten. Diese Sanierung richtet sich - unabhängig vom Elmer Projekt «Futuro» - nach dem Finanzhaushaltgesetz.