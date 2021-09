Planen statt beobachten

Seit Montag ist die erweiterte Covid-Zertifikatspflicht in Kraft. Für den Besuch der meisten öffentlichen Innenräume braucht es nun einen Nachweis, dass man geimpft, getestet oder genesen ist. Und bereits wird eine weitere Ausweitung im Hinblick auf den Winter diskutiert. Akteure der Bergbahnbranche suchen gemeinsam mit der Politik nach einer Lösung für die Wintersaison. An vorderster Front mit dabei: der Kanton Graubünden, der von allfälligen Entscheiden auf Bundesebene in diesem Bereich besonders betroffen wäre.