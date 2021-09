Glarus schafft Fachstelle gegen häusliche Gewalt

Eine Arbeitsgruppe im Kanton Glarus nahm sich im Frühjahr 2021 des gemeinsamen Auftrags an, mittels einer Auslegeordnung die Grundlagen für eine kantonale Fachstelle häusliche Gewalt im Kanton Glarus zu schaffen und insbesondere deren Aufgaben zu definieren. Die Arbeitsgruppe besteht aus Mitarbeitenden der Abteilung Soziale Dienste, der Opferberatung, der Opferhilfestelle und der Kantonspolizei, wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst. Die Arbeiten befänden sich in der Schlussphase, und die Fachstelle häusliche Gewalt soll ihren Betrieb Anfang 2022 aufnehmen können.