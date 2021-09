Fernwärme für Domat/Ems

von Claudio Willi

In Domat/Ems wird die industriell erzeugte Abwärme der Ems Chemie und seit einiger Zeit auch des Holzkraftwerkes Axpo Tegra genutzt, um Fernwärme zu erzeugen – eine ökologisch einzigartige Wärmequelle. Die warmen Abwasser der Industrie werden nicht mehr wie in früheren Zeiten über den Schifflibach einfach in den Rhein abgeleitet, sondern in der Energiezentrale im Vial mittels Wärmepumpen auf 65 Grad Celsius erwärmt und ins Verteilernetz geleitet.