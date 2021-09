Glarner Regierungsrat findet generelle Quarantänepflicht «unverhältnismässig»

Der Bundesrat hat vergangene Woche Vorschläge zu Verschärfungen der Covid-Massnahmen bei den Kantonen in die Vernehmlassung geschickt. Der Glarner Regierungsrat hat an seiner Sitzung am Dienstag dazu Stellung genommen. «Grundsätzlich einverstanden» sei das Gremium mit den vorgeschlagenen Massnahmen im Bereich des internationalen Personenverkehrs. Nicht-genesene und nicht-geimpfte Personen sollen zusätzlich zur Erhebung der Kontaktdaten bei der Einreise in die Schweiz oder vier bis sieben Tage nach der Einreise ein negatives Testergebnis vorlegen müssen.