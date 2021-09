Die Reithalle soll ein multifunktionaler Begegnungsort werden

Es riecht tatsächlich immer noch ein bisschen nach Pferd in der Reithalle von St. Moritz, obwohl der Reitbetrieb seit 2013 eingestellt ist. Gemeindepräsident Christian Jott Jenny steht an einem Rednerpult und checkt die Beleuchtung. Schliesslich soll er hier in wenigen Stunden den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von St. Moritz erklären, worum es bei der Urnenabstimmung vom 26. September geht. Abgestimmt wird über einen Kredit in Höhe von 1,5 Millionen Franken für die Projektierung der Sanierung und Umnutzung der Reithalle.