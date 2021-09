Seiltanz für das Klima

Die von Campax organisierte «Tour de Climat» ist am 14. August in Zürich gestartet. In 39 Tagen werden alle Kantone und ihre Hauptorte besucht. Ziel der Tour ist, wie auch im Brief an den Bündner Regierungsrat gefordert, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens hinarbeitet.