Testen und Maske statt Quarantäne: Graubünden lockert Massnahmen

Schon seit vergangenem Frühling können sich Kontaktpersonen von positiv getesteten Personen in Graubünden repetitiv testen lassen anstatt in Quarantäne zu gehen. Bisher wurden diese Tests im Rahmen der Betriebstests in den beteiligten Bündner Unternehmen durchgeführt. Das Bündner Gesundheitsamt will diese Regelung nun ausweiten. Grund seien die guten Erfahrungen bei den Betriebstests. «Es konnte gezeigt werden, dass es mit diesem Vorgehen nicht zu einer vermehrten Ausbreitung von Covid-19 kommt. Die Betroffenen sind sich ihrer Verantwortung bewusst und halten sich gut an die Massnahmen», heisst es in einer Mitteilung des Amtes.