22 Millionen Franken für die Sprachförderung im Kanton

Alle vier Jahre schliesst der Kanton Graubünden Leistungsvereinbarungen mit den Sprachinstitutionen Lia Rumantscha und Pro Grigioni Italiano und der Fundaziun Medias Rumantschas ab. So will es das kantonale Sprachengesetz. Das Ziel: die Dreisprachigkeit des Kantons zu fördern. Bis 2024 stehen den drei Institutionen im Rahmen der neusten Vereinbarungen nun 16,4 Millionen Franken des Bundes und 5,7 Millionen Franken des Kantons zur Verfügung, wie das zuständige Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement am Freitag mitteilte.