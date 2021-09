Aufwachen in Bundesbern

Zertifikatspflicht in der Schweiz? Man reibt sich freudig überrascht die Augen über den Schritt, welchen der Bundesrat am Mittwoch gemacht hat, nachdem er eine Woche zuvor noch gezögert hatte. In Bern scheint man realisiert zu haben, dass es nicht reicht, wenn man darüber klagt, dass sich zu wenige würden impfen lassen. Und dass es auch nicht reicht, weiterhin ans Gewissen und an die Vernunft zu appellieren, obwohl der Bundesrat dank der steten Warnungen der Covid-19-Taskforce längst bemerkt haben musste, dass die Appelle nichts nützten.