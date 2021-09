Das Kantonsgericht wird verstärkt

Die hohe Anzahl pendenter Fälle am Kantonsgericht habe mehrere Gründe, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Etwa die Justizreform 2 mit der Neuorganisation der oberen kantonalen Gerichte oder auch die steigenden Anforderungen an die Begründung der Urteile, welche das Bundesgericht auferlegt. Der Grosse Rat reagierte darauf mit der Schaffung einer sechsten Richterstelle am Kantonsgericht von Graubünden. Die Wirkung konnte sich aber aufgrund von Personalausfällen nicht entfalten, heisst es weiter.