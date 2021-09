Die Staatsschreiberkonferenz tagt in Glarus

Der Kanton Glarus heisst diesen Freitag und Samstag die Schweizerische Staatsschreiberkonferenz herzlich willkommen. Wie der Kanton mitteilt, findet der formelle Teil der Herbstkonferenz im renovierten Landratssaal in Glarus statt. Der gesellig-kulinarische Teil führe die rund 60 aktiven und ehemaligen Staatsschreiberinnen und Staatsschreiber mit ihren Partnerinnen und Partnern nach Linthal zu einer Besichtigung des Pumpspeicherwerks Linth-Limmern und in das Anna-Göldi-Museum in Ennenda.