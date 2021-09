Schulhaus, Kirchturm, Jagdhütte: Was tun mit den Immobilien?

Im Juni 2019 hat die Legislative den Vorstand damit beauftragt, eine Immobilienstrategie für Ilanz/Glion erarbeiten zu lassen. Dieser Prozess konnte nun im Juli dieses Jahres abgeschlossen werden. An seiner Sitzung vom Mittwoch nahm das Parlament Kenntnis vom Schlussbericht und schrieb den Parlamentsauftrag von 2019 ab. Das Strategiepapier schaffe eine transparente und nachvollziehbare Grundlage für den zukünftigen Umgang mit den gemeindeeigenen Bauten, sie solle die Wirtschaftlichkeit des Ressourceneinsatzes erhöhen und die positive Entwicklung der Gemeinde unterstützen, heisst es in der mit externen Fachpersonen erstellten Studie. Neben der genauen Analyse des Gebäudebestandes wurde in einer Bedarfsanalyse für jede Gebäudegruppe festgehalten, inwieweit in der Gemeinde Ilanz/Glion ein tatsächlicher Bedarf an den entsprechenden Objekten besteht.