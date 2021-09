Brigelser Melioration benötigt einen Zusatzkredit

Das kommunale Parlament hat am Mittwochabend zugestimmt, am 26. September hat das Stimmvolk an der Urne das letzte Wort: Für die Melioration im Gebiet Brigels-Dorf ist ein Zusatzkredit von 7,25 Millionen Franken nötig. Die im Jahr 2000 beschlossene Strukturverbesserung geht inzwischen allmählich dem Ende zu, wie es in der Botschaft zur Vorlage heisst; vor dem Abschluss wurde nun evaluiert, ob es aktuell noch weitere Bedürfnisse gibt, die ins Projekt integriert werden sollten. Es gibt sie: Unter anderem wurde eine Sanierung der Via Alp Quader im Alpgebiet in die Melioration aufgenommen. Da aber der ursprüngliche Kantonskredit für das Gesamtprojekt mehr oder weniger aufgebraucht ist und auch beim Bund die Kostenplafonierung nicht eingehalten werden kann, musste eine Krediterhöhung beantragt werden. Gleichzeitig passt auch die Gemeinde den 2000 gewährten Bruttokredit von 10,7 Millionen Franken an die neue Situation an.