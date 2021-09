Surses gibt grünes Licht für Umbau der Septimerhütte

Das Projekt zur regionalen Entwicklung Parc-Ela-Trek kommt weiter voran: In Surses hat die Gemeindeversammlung am Montagabend einen Verpflichtungskredit von 760’000 Franken für den Umbau der Septimerhütte in eine Unterkunft für Wandernde gutgeheissen. Die Gemeinde hatte das Bauwerk 2018 von der Armee erworben. Im Rahmen des in 18 Tagesetappen geplanten alpinen Weitwanderwegs Parc-Ela-Trek soll es nun als Etappenstation genutzt werden.