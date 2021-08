Zertifikatspflicht ja, aber nur bei drohender Überlastung der Spitäler

Der Regierungsrat ist grundsätzlich mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen zur Eindämmung der Covid-Pandemie einverstanden, wie er am Dienstag mitteilt. In seiner Vernehmlassung führt er aus, dass die Zertifikatspflicht aber nur eingeführt werden soll bei einer wesentlichen Verschlechterung der Lage in den Spitälern. Für eine Einführung und die Aufhebung einer solchen Massnahme seien jedoch klare Richtwerte zu definieren.