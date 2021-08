Multifunktionales Attraktivitätsplus für das Heimatdorf des Financiers

Einst war es ein Politikum mit Sprengkraft, doch diese Zeiten scheinen vorbei. Am Samstag ist es mit einem friedlichen kleinen Fest und einem Tag der offenen Tür offiziell eingeweiht worden: das Zentrum Glüs neben der bestehenden Schulanlage von Vals. Der 14,5 Millionen Franken teure Neubau beherbergt die im Dorf seit Jahrzehnten diskutierte und erhoffte Mehrzweckhalle; sie kann bei Anlässen bis zu 555 Personen Platz bieten, das sind mehr als doppelt so viele wie in der alten Turnhalle der Schule.