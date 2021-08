SP Graubünden fordert grosszügigere Handhabung des Familiennachzugs

Konkret fordert die SP Graubünden von der Bündner Regierung, «die entsprechenden kantonalen Ämter per Richtlinie sofort anzuweisen, sämtliche Spielräume, die auf kantonaler Ebene existieren, auszunutzen.» Sie denke dabei vor allem an eine grosszügige Handhabung des Familiennachzugs von bereits in Graubünden lebenden Afghaninnen und Afghanen, schreibt sie in der Mitteilung.