Wie werden die Bündnerinnen und Bündner künftig in Rente geschickt?

Weiter gehts – guten Morgen

Mit der Detailberatung der Teilrevision des Gesetzes über die Pensionskasse Graubünden wird die Augustsession am Donnerstagmorgen fortgesetzt. Am Mittwoch stimmte das Bündner Parlament mit grosser Mehrheit dem Vorschlag der Kommissionsmehrheit zu. Diese schlägt vor, das Leistungsziel bei einem Jahreslohn von 100’000 Franken von heute 29 auf 36 Prozent zu erhöhen. Dadurch werden nach der Pensionierung über die Pensionskasse 36 Prozent des vorherigen Lohnes ausbezahlt.

Damit verbunden ist für die Versicherten der Pensionskasse Graubünden ein Anstieg der einzuzahlenden Sparbeiträge. Mit dieser Massnahme will Graubünden beim Leistungsniveau im nationalen Vergleich Boden gut machen. «Wir sind das Schlusslicht beim Leistungsniveau», sagte der Bündner Finanzdirektor Christian Rathgeb (FDP, Rhäzüns) in der Eintretensdebatte am Mittwoch.

Auch wenn der Deckungsgrad der Pensionskasse Graubünden 110 Prozent beträgt, stellen sich ihr zwei Hauptprobleme: Die Versicherten werden zusehends älter und die Kapitalrenditen sinken. Der Pensionskasse Graubünden sind 12'500 Personen angeschlossen.

Die Pensionskasse Graubünden ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Graubünden mit Sitz in Chur. Sie versichert die Mitarbeitenden des Kantons, seiner Anstalten, der Gerichte und vieler Gemeinden und Gemeinde- und Schulverbände gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Sie kann Betriebe anschliessen, die vorwiegend öffentliche Aufgaben erfüllen.