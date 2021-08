Regierung unterstützt Gleichstellungsstrategie 2030

Mittels eigener Massnahmen in den Handlungsfeldern «berufliches und öffentliches Leben» und «Diskriminierung» können die Kantone zur Umsetzung der Gleichstellungsstrategie 2030 beitragen. Die Bündner Regierung nutzt diese Möglichkeit. Mit den Projekten «egual21 – Aktionsplan Gleichstellung in der kantonalen Verwaltung», «Lohngleichheit bei öffentlichen Vergaben» und der «Lohngleichheitsanalyse» möchte der Kanton aktiv an der Strategie teilnehmen, wie er in einem Schreiben mitteilt.