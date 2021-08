Rat will höhere Beiträge, damit es mehr Rente gibt

Am Mittwochnachmittag hat sich das Bündner Parlament gleich zum Start in die Session mit einem anspruchsvollen Geschäft befasst: mit der Teilrevision des Pensionskassengesetzes. Die Revision wurde aufgrund veränderter Rahmenbedingungen nötig. Denn durch die steigende Lebenserwartung und das aktuell sehr tiefe Zinsniveau mussten die Pensionskassen reagieren und etwa den Umwandlungssatz senken – also den Prozentsatz des angesparten Kapitals, der den Pensionierten als Rente ausbezahlt wird. Dabei bildet auch die Pensionskasse Graubünden (PKGR) keine Ausnahme.