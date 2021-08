Lieber Zertifkatspflicht als Lockdown

von Daria Joos und Philipp Wyss

In Anbetracht der steigenden Coronafälle soll das Covid-Zertifkat neu auch in öffentlichen Innenräumen gelten. Das hat der Bundrat am Mittwoch mitgeteilt und schickt den Vorschlag nun in die Konsultation bei Sozialpartnern und den Kantonen (siehe Seite 15). Für Regierungsrat Marcus Caduff kommt der Vorschlag der Landesregierung nicht überraschend. «Das hat sich abgezeichnet», sagte er am Mittwochnachmittag gegenüber Radio Südostschweiz. Ob der Kanton Graubünden die Ausweitung der Zertifikatspflicht unterstütze, müsse die Regierung erst noch besprechen. Caduff betonte aber: «Ich glaube, dass zuerst alle anderen Massnahmen ausgeschöpft werden müssen, bevor man wieder anfängt, die Wirtschaft einzuschränken.»