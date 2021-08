Bessere Leistungen für Bündner Rentner

Weiter geht es mit Anfragen und Aufträgen

Als erstes geht es um eine Anfrage von Grossrat Michael Pfäffli (FDP, St. Moritz). Es geht um die Aufgaben der Bündner Gemeinden im Zusammenhang mit Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Der Engadiner Grossrat attestiert dem Kanton eine gute Arbeit. Er erwähnt aber auch die zusätzlichen Aufgaben, die beispielsweise für die Durchführung von Veranstaltungen an den Gemeinden hängen geblieben sind. So habe die Bündner Regierung die Kontrolle zahlreiche Massnahmen den Gemeinden übertragen. «Wir müssen eine Diskussion führen, damit die Gemeinden solche ausserordentlichen Anforderungen in Zukunft bewältigen können», so Pfäffli.

Regierungsrat Christian Rathgeb (FDP, Rhäzüns) attestiert den Gemeinden gute Arbeit. «Viele Gemeinden fühlten sich durch die Covid-19-Notlage stark herausgefordert», heisst es in der Antwort der Regierung. Und weiter: Die Regierung ist davon überzeugt, dass die Gemeindereform der letzten 20 Jahre auch dazu beigetragen hat, dass die Gemeinden aus einer Situation der Stärke und der Professionalität heraus agieren konnten. Hingegen hat die Regierung keinen systemischen Handlungsbedarf geortet. Die Führungsstruktur und die Zusammenarbeit gemäss Bevölkerungsschutzgesetz habe sich auch für die ausserordentliche Lage bestens bewährt. Dennoch seien Verbesserungen im Bereich der Informations- oder Kollaborationsplattformen in Diskussion. Ebenfalls werde überlegt, wie ausserhalb der ausserordentlichen Lage die Gemeinden vorgängig besser in den Entscheidungsprozess des Kantons eingebunden werden könnten.

Grossrat Pfäffli zeigt sich mit der Antwort der Regierung zufrieden. Er sagt aber auch, dass er bei Bedarf eine neue Anfrage zu diesem Thema einreichen werde.