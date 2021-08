Leistungen für Bündner Rentner sollen sich verbessern

Zanetti stellt ihr Amtsjahr unter das Schlagwort «Gemeinschaft»

Sichtlich gerührt ergreift die frischgewählte Standespräsidentin Aita Zanetti (Mitte, Suot Tasna) nach einer musikalischen Darbietung das Wort und bittet ihren Stellvertreter Tarzisius Caviezel (FDP, Davos) nach vorne.

Ihr Amtsjahr stellt Zanetti sie unter das Schlagwort «Gemeinschaft». In unseren Dörfern und Tälern gibt es unzählige engagierte Personen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, so Zanetti. Sie tragen massgebend zum Wesen Graubündens bei. Gerade meine Region mit dem Schweizerischen Nationalpark zeigt mir eindrücklich, dass ein Miteinander möglich ist. Oftmals wird in der heutigen Zeit aber auch Trennendes gesucht – und gefunden, so die neue höchste Bündnerin. «Ich freue mich auf die kommende Zeit, auf Gespräche mit Ihnen, in denen wir über Gräben hinwegsehen können.»