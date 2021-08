Die familenergänzende Kinderbetreuung soll neu geregelt werden

Statt die Leistungserbringer zu subventionieren, will die Regierung in Zukunft direkt den Eltern und Erziehungsberechtigten Beiträge zahlen. Diese Kinderbetreuungsbeiträge sollen nach Einkommen und Erwerbssituation der Eltern abgestuft werden. Das neue Finanzierungsmodell stelle so den effizienten Einsatz der öffentlichen Mittel sicher. Die Gemeinden erhalten zusätzlich die Möglichkeit, durch höhere Vergünstigungen ihre Standortattraktivität zu erhöhen.