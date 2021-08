Der Landrat stimmt jetzt transparent ab

Sobald die Technik verfügbar sei, wolle der Landrat elektronisch abstimmen. «Das hat der Landrat vor einigen Jahren so entschieden, man wusste ja schon, dass der Saal bald einmal renoviert werden sollte», sagt Ratssekretär Michael Schüepp bei der Medienpräsentation am Montag. Nun ist es so weit. Die Renovation ist abgeschlossen und der Landrat kehrt morgen Mittwoch aus dem Provisorium im «Schützenhaus» in seinen eigenen Saal im Rathaus zurück. Es wird eine Art Aufräumsitzung, in der etliche Motionen und Postulate behandelt werden.