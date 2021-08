Kampfwahl um Rascheins Nachfolge

Die Churwaldner Gemeindepräsidentin Margrith Raschein verlässt die Exekutive. Nach zwölf Jahren Vorstandspolitik, davon über vier Jahre als Präsidentin, tritt die FDP-Frau nicht mehr zu den Gemeindewahlen vom 26. September an. Sie will ab Januar etwas kürzertreten und möglicherweise zurück in ihren Beruf als Rechtsanwältin kehren, wie die 60-jährige Parpanerin auf Anfrage sagte. IhrAmt verlasse sie mit Freude, sie dürfe auf eine spannende, interessante Zeit in der Gemeindeexekutive zurückschauen.