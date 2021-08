Dorfzentrum soll attraktiver werden

Ein Dorfzentrum, das für die Jüngsten, aber auch für die Älteren attraktiver ist: Dieses Ziel verfolgen die Disentiser Gemeindebehörden mit einem Projekt, das nun in die Konzeptphase geht. An der Sitzung des kommunalen Parlaments vom Freitagabend wurde das in drei Phasen eingeteilte Vorhaben dem Gemeinderat vorgestellt. Wie es in einer Mitteilung heisst, sollen die Grünflächen Prau Cumin zwischen Kloster und Strasse, die Parzelle Hess im Dorfkern und das Grünareal vor der Schule in Cons verbunden und möglichst optimal genutzt werden. Letztlich solle das Zentrum für Familien, Kinder und Jugendliche, aber auch für die Generation der über 50-Jährigen attraktiver werden, heisst es in der Mitteilung. Um diese Absicht umzusetzen, wurde eine Spezialkommission gebildet, in die am Freitag als Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderats Silvia Bucheli-Caduff, Otmar Flepp und Larissa Fry Schuster gewählt wurden. Ebenfalls zur Kommission gehören der Gemeindepräsident, zwei Vorstandsmitglieder und der Leiter Infrastruktur als Fachperson. Unterstützt wird der Prozess von einer erweiterten Arbeitsgruppe, begleitet und moderiert von der Firma Metron aus Brugg (Aargau).