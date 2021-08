Eine Region sucht ihre Strategie für die Zukunft

Wie soll in der Surselva gelebt und gearbeitet werden? Wie kann man die Region für Einheimische, Zweitwohner und Touristen attraktiver machen? Wie kann man mit den anstehenden Herausforderungen umgehen? Auf diese und andere Fragen sucht die Regiun Surselva gegenwärtig Antworten – in einem ersten Schritt von der Bevölkerung via Online-Umfrage, aber auch von ausgewählten Einwohnerinnen und Einwohnern im Rahmen von Workshops, die vom 21. bis 29. August an verschiedenen Orten zwischen Laax und Disentis über die Bühne gehen.