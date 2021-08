Das kann der neue Glarner Landratssaal

Während der Umbauarbeiten tagte der Landrat im Saal des Schützenhauses Glarus. Am Mittwoch nehmen die Landrätinnen und Landräte dann erstmals auf den neuen Stühlen aus der Holzstuhlmanufaktur Horgenglarus Platz, wie es in der Mitteilung heisst. Verantwortlich für die formale und technische Einrichtung war Architekt und Designer Stephan Hürlemann. Sein Auftrag: ein nachhaltiges Raum- und Möblierungskonzept zu entwickeln, das mit dem denkmalgeschützten historischen Raum harmoniert. Die einzelnen Sitzplätze seien neu nicht mehr nur auf das Landratspräsidium ausgerichtet, sondern offener und demokratischer gestaltet. Ebenfalls neu seien die Medienarbeitsplätze an runden Tischen im hinteren Bereich des Saals.